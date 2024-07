Pod koniec sierpnia Piotr Kupicha na swoim Facebooku ogłosił, że po 8 latach małżeństwa rozwodzi się z żoną. Para w branży uchodziła za wzorcową. Jednak Agata Kupicha miała dość ciągłej nieobecności męża w domu i była zazdrosna o jego fanki. Zobacz: Szok! Piotr Kupicha odszedł od żony

Od tamtej pory wokalista nie komentował rozstania z żoną. W wywiadzie dla "Angory" postanowił zdradzić nieco kulisy rozwodu i przyznał, że całą winę za to, co się stało bierze na siebie.

- Dla mnie i kolegów z zespołu to rockandrollowe życie było pewną odskocznią. Jak powiedział wokalista zespołu Aerosmith: 'Kiedy opada kurtyna, nie za bardzo wiesz, co masz ze sobą zrobić'. No i się działo... - powiedział lider grupy Feel.