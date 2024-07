Kolekcje domu mody Balenciaga z Nicolasem Ghesquierem, są przede wszystkim innowacyjne. Mimo, że projekty wpisują się w panujące w danym sezonie trendy, to zawsze można wyczuć akcenty, które są unikalne na światową skalę. To samo tyczy się kampanii reklamowych.

Promocyjne zdjęcia wiosenno-letniej kolekcji sfotografował Steven Meisel, a wystylizowała je Marie-Amelie Sauvé. Gwiazdą kampanii zaś została Laura Kampman, która na fotografiach wygląda na zaniedbaną i zmęczoną.



Zagraniczni blogerzy i dziennikarze modowi komentują zdjęcia dość ostro. Uważają, że sesja wystylizowana jest na „krajobraz po dużej imprezie”, modelka wygląda nie tyle, na pijaną, co na „głębokim kacu”. Przy czym większość wbrew pozorom, jest zachwycona tego typu pomysłem na promocję pięknych ubrań z metką „Balenciaga”.



Jedno jest pewne, cel został osiągnięty. O kampanii już jest głośno, a jeszcze oficjalnie nie została opublikowana!



