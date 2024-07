1 z 12

Ruszyła piąta edycja "The Voice of Poland". W pierwszym odcinku nie zabrakło wielkich emocji. Na scenie zaprezentowało się kilkunastu zdolnych solistów, jednak trenerzy dali szansę tylko kilku z nim. Kto przeszedł do dalszych etapów rywalizacji?

Oto lista uczestników z pierwszego odcinka show:

Tomson i Baron:

Maciej Zieliński

Aga Szewczyk

Paulina Grochowska

Natalia Lubrano

Marek Piekarczyk:

Łukasz Szemraj

Edyta Górniak:

Jerzy Grzechnik

Marcin Molendrowski

Ewelina Pobłocka

Justyna Steczkowska:

Karol Dziedzic