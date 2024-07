1 z 10

GLAMGLOW Upiększająca maska z glinką wulkaniczną

Naturalny preparat z formułą zgłoszoną do patentu, zapewnia skórze rezultaty błyskawiczne i kumulatywne. Maska idealna dla wszystkich typów skóry, dla kobiet i dla mężczyzn, w każdym wieku, dla skóry wrażliwej a także uszkodzonej przez promienie słoneczne i z problemami. Można to powiedzieć głośno: GLAMGLOW® jest doskonała dla Ciebie i dla każdego kogo znasz.

Sekrety działania GLAMGLOW:

TEAOXI to magia, która stoi za intensywnymi efektami maski: przeciwstarzeniowym i przeciwzmarszczkowym.

To przełomowa technologia zastrzeżona przez GLAMGLOW i zgłoszona do patentu. Przedłużone działanie uwalniające świeże składniki: Super-Skwalen, Super Antyoksydanty EGCG i Polifenole z prawdziwych cząstek liści herbaty wprost do błotnej maski.

SKAŁA WULKANICZNA, unikalne właściwości molekularne, poddana pulweryzacji do postaci Mikro-Pumeksu zapewnia nadzwyczajne korzyści: wielopoziomowe złuszczanie, którego siłę można kontrolować: uwalnia skórę od obumarłych komórek, wygładza drobne linie i zmiękcza, odsłania odświeżoną skórę, która wygląda młodziej.

FRANCUSKA GLINKA: Absorbuje zanieczyszczenia i toksyny, minimalizuje pory, pozostawiając zarazem naturalną warstwę lipidową skóry nietkniętą!

Cena ok. 199 zł. / 50 ml