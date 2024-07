1 z 8

Robert Lewandowski znów zachwycił swoich fanów i kibiców Bayernu Monachium. Tym razem nie tylko świetną grą w meczu Bayern Monachium-PSV, ale też pięknym gestem, który wykonał po strzeleniu zwycięskiej bramki. Wczoraj, 1 listopada klub Roberta rozegrał mecz o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dzięki dwóm trafieniom Roberta, niemiecki klub wygrał mecz i awansował do dalszych rozgrywek. Po strzelonej bramce, Robert podniósł ręce do góry i poparzył w niebo. Dlaczego? Jak się okazuje, Robert swoje bramki w tak ważnym meczu zadedykował swojemu ojcu Krzysztofowi, który zmarł, gdy Robert był jeszcze młodym chłopakiem.

Na swoim Facebooku, Robert Lewandowski wrzucił zdjęcie z meczu z PSV i napisał "For You...". Mecz odbył się w 1 listopada, czyli w dzień Wszystkich Świętych. Robert nie mógł być tego dnia na grobie ojca, ale udowodnił po raz kolejny, że pamięta o nim i to jemu dedykuje swoje najważniejsze gole w karierze. Podobny gest wykonał też dwa lata temu, gdy jego klub 1 listopada grał z Borussię Dortmund.

Strzeliłem gola w Święto Zmarłych i był to mnie wyjątkowy moment. Chciałem wpisać się na listę strzelców dla mojego taty. To było dla mnie bardzo ważne - mówił wtedy Lewandowski.

Zobaczcie wzruszające zdjęcia z wczorajszego meczu Roberta!

ZOBACZ: Lewandowski pokazał nagranie ze spaceru z Anią. Jego żona tańczy w lesie :-)! WIDEO