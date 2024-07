Robert Lewandowski pokazał nagranie ze spaceru ze swoją żoną Anią Lewandowską. Para każdą niedzielę stara się spędzać bardzo aktywnie. Choć Robert zazwyczaj w niedzielę jest zmęczony po sobotnim meczu swojego zespołu Bayern Monachium, z którym ostatnio przedłużył kontrakt, piłkarz nigdy nie regeneruje się przed telewizorem w domu, a raczej na łonie natury. Para często wrzuca zdjęcia ze swoich wycieczek nad jezioro albo spacerów po lasach i parkach. Ostatnio Robert Lewandowski pokazał na Twitterze nagranie, jak spaceruje z Anią po lesie. Robert puścił muzykę, a Ania tańczyła w tle!

Robert Lewandowski has his groove on this morning pic.twitter.com/fDPvmHW3Dg

— 101 Great Goals (@101greatgoals) October 28, 2016