Małgorzata Kożuchowska pojawiła się wczoraj na prezentacji wiosennej ramówki TVP. Aktorka nie zawiodła nas i tym razem, bo wyglądała skromnie i ekstrawagancko.

Małgorzata Kożuchowska miała na sobie obcisłą bluzkę z długim rękawem, którą połączyła z niecodziennym modelem spódnicy ołówkowej. Gwiazda uzupełniła ten look kopertówką w kolorze indygo. Całość prezentowała się doskonale, elegancko i skromnie. A do tego z modowym sznytem. Kochamy ten look!

Zobaczcie więcej zdjęć Małgorzaty Kożuchowskiej w tej stylizacji: