Joanna Krupa pojawiła się raz jeszcze w Las Vegas. Tym razem Polka pozowała na czerwonym dywanie imprezy REHAB Bikini Invitational. Joanna Krupa miała na sobie bardzo delikatny makijaż, sukienkę z szydełkowym wzorem i jasno-żółte pareo.

Joanna Krupa pod letnią kreację nie założyła biustonosza ani stanika od kostiumu. Delikatne kolory oraz koturny zamiast szpilek ratują tę stylizację od zbytniego wyuzdania. Zresztą jak się ma piękne ciało to można je wspaniale eksponować. Joanna Krupa doszła w tym do ekspresji. My kochamy Joasię! A jak wy oceniacie piękną Polkę za Wielkim Oceanem?

Zobaczcie więcej zdjęć Joanny Krupy z Las Vegas: