Do kiosków trafił właśnie najnowszy numer amerykańskiego "Vogue'a". Na okładce widnieje zdjęcie pięknej Charlize Theron. Autorką okładkowej sesji jest jedna z najsłynniejszych fotografów Annie Leibovitz. Zdjęcia wykonano nad oceanem. Oprócz pozowania do zdjęć laureatka Oscara wyznała również kilka swoich sekretów. Opowiedziała m.in. o rozstaniu ze Stewartem Townsendem:



- To było trudne, a ja musiałam stawić temu czoła i walczyć. Naprawdę chciałam spróbować. To był mój priorytet, ale nie udało się. Jednak z czasem stwierdziłam, że to było dla mnie dobre. Jestem kobietą, która zawsze szuka swojej strefy komfortu w związkach. Fajnie było móc na nowo odkryć siebie - wyznała Charlize



Jeśli chcecie wiedzieć co jeszcze Theron zdradziła w "Vogue'u" musicie sięgnąć po najnowszy numer. A tak gwiazda prezentuje się na okładce.



