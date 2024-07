1 z 9

Andrzej Piaseczny ostatnio mocno ograniczył swoją obecność w mediach. O wokaliście jednak zrobiło się głośno po premierze książki Michała Piróga, w której, według interpretacji niektórych, tancerz opisuje romans i związek właśnie z Piaskiem. W kolorowej prasie aż zawrzało. Przypomnijmy: Piróg o aferze z romansem z Piaskiem: Dzwoniłem do Andrzeja, żeby...

Lato to jednak czas relaksu. Paparazzi przyłapali ostatnio Piaska w Sopocie na przejażdżce rowerowej z młodszym kolegą. Panowie po wspólnych wojażach wrócili do jednego z luksusowych hoteli. Jak udało się ustalić AfterParty.pl, tajemniczym brunetem jest 25-letni Paweł Talaga, stylista Natalii Kukulskiej na co dzień pracujący w luksusowym warszawskim domu handlowym. Widać, że towarzystwo kolegi miało zbawienny wpływ na nastrój gwiazdora - uśmiech nie schodził mu z twarzy.

Zobaczcie zdjęcia: