Andrzej „Piasek“ Piaseczny postanowił ostatnio wypowiedzieć się, co myśli na temat swojego udziału w którymś z programów rozrywkowych, których zadaniem jest łowienie młodych talentów.

- Jestem przede wszystkim muzykiem i na tym się skupiam, ale absolutnie nie odrzucam możliwości udziału w takich programach – powiedział piosenkarz w „Gwiazdach”.

Piaseczny uważa jednak, że stacje telewizyjne niewystarczająco pomagają młodym talentom, które trafiają do ich programów. W szczególności nie przypadł mu do gustu najnowszy TVN’owski show „X-factor“.

- Marzyło by mi się, żeby tego rodzaju show w dużo większym wymiarze pozwalał jurorom, czy trenerom na pomaganie młodym ludziom w rzeczywistym rozwoju muzycznym. Nie tak jak to jest teraz w „X Factorze“. Ja przepraszam, ale w tym programie widzę jakiś fałsz.- dodał.

Piasek na jurora? Chcielibyście?

