Przed wami nowości makijażowe od Dior, który stworzył pełen zestaw kosmetyków dla idealnej, wakacyjnej cery. Lato 2014 to przede wszystkim pełna blasku opalenizna, naturalna aura czy też uczucie nagiej skóry?

Dior przygotował na nadchodzący sezon: podkład pod makijaż oraz stopniowy samoopalacz w jednym, Diorskin Nude Tan Prime & Bronze, który rozpoczyna rewolucję wśród brązujących kosmetyków do makijażu. Od pierwszej aplikacji skóra nabiera cieplejszego odcienia, a cera wydaje się być gładsza, bez żadnych nierówności.

Dior stworzył Diorskin Nude Shimmer, subtelną kombinację barwników i błyszczących drobinek, które sprawiają, że puder ten odtwarza efekt nagiej skóry zanurzonej w słońcu.

Kolekcja Transat od Dior na lato 2014 prezentuje styl cruise aż po same paznokcie. Pomalowane na kolor intensywnej czerwieni (Captain), marynarskiego błękitu (Sailor) czy też beżowy nawiązujący do marynarskiej liny (Yacht), paznokcie ozdobione są pasami, dzięki szablonom z logo CD. Bardzo proste do nałożenia, prezentują najmodniejszy manikiur sezonu. Wow! Manicure z logo Dior - to jest to!

Z motywem marynarskiej liny makijażu Dior, odcienie brązu i błękitu oraz piasku i pomarańczy, każdy kolor oferuje inny rodzaj wykończenia makijażu: błyszczący, opalizujący oraz satynowy. Te nowe harmonie kolorów uwiecznione w palecie 5 Couleurs oraz Diorshow Mono. Są luksusową sportową stylizacją – tak uwielbianą przez Christiana Diora – w świecie makijażu. Nowa odsłona cieni pod oczy, która jest zarówno elegancka jak i niezobowiązująca, do noszenia w mieście i na plaży.

Specjalnie na lato, rzęsy nabierają nowego wymiaru wraz z wodoodporną wersją maskary Dior Diorshow Iconic Overcurl. Oczy wydłużone są za pomocą linii granatowego Diorshow Art Pen, który idealnie się rozprowadza, a efekt jest długotrwały.