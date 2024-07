Choć od zdobycia Oscara przez Idę mija już tydzień, temat wciąż jest numerem jeden w polskich mediach. A wszystko za sprawą odtwórczyń głównych ról - Agaty Kuleszy i Agaty Trzebuchowskiej, które zdobycie statuetki świętowały na korytarzy z lampka wina. Przypomnijmy: Kulesza i Trzebuchowska w czasie Oscarów popijały wino. Zdjęcie oddaje więcej niż opowiadania aktorek

Ich zachowanie zostało ostro skrytykowane przez wiele gwiazd, m.in. Krzysztofa Ibisza czy Jana A.P. Kaczamarka, którzy zgodnie stwierdzili, że gwiazdy zachowały się żałośnie. Reżyserowi i innym twórcom dostało się zaś od Jarosława Kaczyńskiego i innych ludzie z prawicowego środowiska, którzy uważają, że "Ida" jest antypolska. Głos w sprawie w końcu postanowił zabrać sam reżyser, Paweł Pawlikowski, który przyznał, że w USA dziwili się, że "Ida" wywołuje aż tak duże kontrowersje u nas:

Można by książę o tym napisać pod tytułem: "Porwanie Idy". Jak pachnie Oscarem, a nagle zaczęło, to wszyscy, nie tylko prawica, lewica się uaktywniają. W USA wszyscy byli zaskoczeni, że u nas tak strasznie psioczą na ten film, że jest antypolski - mówił w rozmowie z tvn24.pl

W obronie filmu staje również Małgośka Szumowska, która sama została obsypana nagrodami za swój obraz - "Ciało/Body":

To już jest nasza cecha narodowa. Z sukcesu cieszyć się nie potrafimy i zawsze umiemy to jakoś odkształcić, nadać temu rogi, jakąś dziwną twarz. Taka dyskusja na temat "Idy", który jest filmem wybitnym, zrobionym subtelnie, delikatnie, filmem, który nie jest nachalny, nikogo nie atakuje, nie ocenia, nie oskarża i jeszcze zdobył tyle najbardziej istotnych w przemyśle filmowym nagród, nie świadczy o nas najlepiej, niestety. To jest zupełnie bez sensu - mówi tvn24.pl