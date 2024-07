Wczoraj rano pojawiła się bardzo niepokojąca informacja. Paweł Małaszyński zasłabł na scenie podczas spektaklu w Chorzowie i sztuka musiała zostać odwołana. Sam aktor został zaś odwieziony karetkę do szpitala. Nie ujawniono wówczas żadnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia aktora, choć zapewniano, że nie grozi mu nic poważnego. Przypomnijmy: Paweł Małaszyński trafił do szpitala. Zabrała go karetka

Informacja odbiła się na tyle szerokim echem, że zarówno samo gwiazdor, jak i dyrektor teatru, poczuli się w obowiązku wystosowania specjalnego oświadczenia, w którym wyjaśniają całą sytuację. Małaszyński przeprosił widzów spektaklu i zapewnił, że wróci do nich już w maju. Nie był jednak w stanie sprecyzować powodu zasłabnięcia i zarzeka się, że zdarzyło mu się to pierwszy raz w życiu. Szczęśliwie, czuje się już zdecydowanie lepiej.



Szanowni Państwo, chciałbym bardzo przeprosić wszystkich widzów, którzy pojawili się wczoraj w Chorzowie na spektaklu Teatru Kwadrat. Nie jestem w stanie wytłumaczyć Wam mojego zasłabnięcia, zdarzyło mi się to po raz pierwszy w życiu, i mam nadzieję, że po raz ostatni. Dziś czuję się lepiej, i możecie być Państwo pewni, że w maju wrócimy do Chorzowa, aby ponownie stanąć na Waszej scenie. Dziękuję wszystkim za pomoc, dobre słowo, i jeszcze raz przepraszam i pozdrawiam. Paweł Małaszyński - czytamy w jego oświadczeniu.

Swoją teorię na ten temat ma Andrzej Nejman, dyrektor Teatru Kwadrat. W jego notce czytamy z kolei, że zasłabnięcie to po prostu efekt przepracowania spowodowanego nadmiarem obowiązków - zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Paweł został niedawno po raz drugi ojcem.



W obliczu ogromnego rodzinnego szczęścia, ale też znacznie zwiększonej ilości obowiązków odpowiedzialnego ojca i męża, eksploatowany praktycznie bez przerwy przez Teatr, telewizję, publiczność sal koncertowych, organizm Pawła najwyraźniej zapalił mu czerwoną kontrolkę bezpieczeństwa. Szczęśliwie, ostrzeżenie to, poza niezapomnianą, przerażającą lekcją, nie pozostawi poważnych konsekwencji. Z radością mogę zatem zapewnić, że, poza wczorajszymi spektaklami, wszystkie planowane występy Teatru Kwadrat z udziałem Pawła Małaszyńskiego przebiegną bez zakłóceń - poinformował Nejman.

Cieszymy się, że to nic poważnego i życzymy zdrowia!

