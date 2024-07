Paweł Małaszyński niedawno został po raz drugi ojcem. Aktor ma już 10-letniego syna Jeremiasza, a teraz powitał na świecie córkę, nie ukrywał też, że narodziny dziecka bardzo go uszczęśliwiły. W jednym z wywiadów zdradził też imię córeczki. Przypomnijmy: Małaszyński wybrał imię dla córki. Jest bardzo oryginalne

Niestety, wszystko wskazuje na to, że gwiazdor ma ostatnio problemy ze zdrowiem. Jak donosi "Dziennik Zachodni", Małaszyński podczas wczorajszego spektaklu w Chorzowie zasłabł na scenie, a karetka odwiozła go do szpitala. Według relacji świadków aktor w trakcie sztuki wyraźnie poczuł się gorzej i poprosił o opuszczenie kurtyny. Ostatecznie spektakl został odwołany, a publiczność o całej sytuacji poinformował Andrzej Nejman, dyrektor Teatru Kwadrat, który gościnnie wystawiał "Berka" w Chorzowie.

Badania lekarskie potwierdziły, że stan zdrowia Małaszyńskiego nie jest groźny, ale nie ujawniono żadnych szczegółów. Życzymy zdrowia!

