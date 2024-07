Paweł Kukiz przerywa wywiad w TV Republika

Podczas wczorajszego programu "W punkt" w TV Republika doszło do ostrej wymiany zdań między Pawłem Kukizem, a prowadzącą rozmowę Katarzyną Gójską-Hejke. Poszło o prezydenta Andrzeja Dudę!

Kukiz skrytykował Dudę za włączenia się w "arbitraż ukraińsko-rosyjski", na co dziennikarka powiedziała, że Kukiz jest w takim razie uległy wobec Rosji. Zdenerwowany muzyk wstał, zerwał mikroport i zapytał, czy jest tu "żeby go pytać czy żeby go gnębić".

Na antenie nie pojawił się fragment, jak Kukiz mówi do dziennikarki "Ty PiS-owska k...". Muzyk przyznał się, że użył tych ostrych słów, ale odnosiły się do stacji, a nie dziennikarki.

Stało się. Przegiąłem, wiem. Jestem potwornie zmęczony ciągłymi wyjazdami, promowaniem referendum, atakami systemu. Potwornie – powiedział WP.pl Paweł Kukiz.

Na koniec Paweł Kukiz powiedział, że u Hejke jest "gorzej jak u Olejnik". Monika Olejnik z pewnością nie spodziewała się, że Paweł Kukiz w końcu doceni rozmowy z nią :-)

Paweł Kukiz w TV Republika: