Paweł z Warsaw Shore powoli staje się najbardziej popularnym uczestnikiem programu. Ostatnio media rozpisały się jego rzekomym związku z inną uczestniczką programu, Eweliną. Szybko jednak zaprzeczył plotkom, a także opowiedział o tym, jak wysłał swoją przyjaciółkę na odchudzanie. Efekty nowej diety zaskoczyły wszystkich. Przypomnijmy: Warsaw Shore: Paweł wysłał Ewelinę na odchudzanie. Efekty są piorunujące

Uczestnicy kontrowersyjnego show zasłynęli ostrymi imprezami do białego rana. Jednak mało kto wie, że starają się osiągnąć w życiu o wiele więcej. Jednym z nich jest Paweł, który w rozmowie z lifestyle.newseria.com przyznał, że ze względu na program musiał zawiesić trzeci rok studiów:

Zawiesiłem studia, mam dziekankę. Po prostu nie wyrobiłem czasowo. Zlecenia, do tego studia, sesja i tak dalej. Zawiesiłem to wszystko. Pisałem fajny licencjat „Codzienne życie prostytutek w XX wieku” i miałem już napisane 20 stron, jeszcze troszeczkę mi zostało, ale na pewno do tego wrócę. Tym bardziej że jestem na trzecim roku i chciałbym to skończyć. - przekonuje Paweł