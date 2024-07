Paweł Kukiz woli być gwiazdą polityki, niż sceny muzycznej. Nowych przebojów brakuje, firma fonograficzna zerwała z nim kontrakt, a muzyk już niedługo wystartuje w wyborach na prezydenta. Nie zrażają go porażki celebrytów w polityce i słabe poparcie potencjalnych wyborców. Przypomnijmy: W muzyce Kukiz odnosi coraz mniejsze sukcesy

Kukiz wyczuł, że dużo mediów jest przeciwko jemu. Na swoim Facebooku wykrył kolejną aferę, która ma potwierdzać dziwną teorię spiskową. Paweł zastanawiał się, dlaczego po wpisywaniu na youtubie frazy "kuk" nie wyskakuje mu "kukiz", tylko "kukis borysewicz bo tutaj jest jak jest". Sugeruje, że stoi za tym wytwórnia, która zerwała z nim kontakt:

Ciekawa sprawa... Może ktoś sie na tym zna? Do niedawna kiedy wpisywałem swoje nazwisko do wyszukiwarki youtube to już po wpisaniu 'kuk' podpowiadało mi 'Kukiz' ... A teraz 'podpowiada' tak: 'kukis borysewicz bo tutaj jest jak jest' .... Macie to samo? Co ciekawe, NIE MA żadnego klipu zatytułowanego "kukis borysewicz bo tutaj jest jak jest" O co tu chodzi? SONY ? Czy może ...SYNY? - zastanawiał się