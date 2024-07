Już dziś startuje Polsat Sopot Festival 2014, podczas którego Opera Leśna zamieni się w muzyczną ucztę dla fanów rodzimych, ale również zagranicznych artystów. Kulminacyjnym punktem weekendu w Sopocie będzie recital Justyny Steczkowskiej, która w tym roku obchodzi 20-lecie swojej kariery. Tylko nam artystka zdradziła swoje plany. Przypomnijmy: Steczkowska szykuje w Sopocie wielkie show. Zdradziła nam szczegóły

Piątkowy wieczór z kolei to koncert "Słodkie lata 90-te", który otworzy występ Garou. Wokalista wciąż cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju, a jego sztandarowe przeboje zna niemal każdy. Nie będzie jednak na scenie sam - dołączy bowiem do niego Paulla. Para nagrała już duet, a teraz zaprezentuje się na żywo przed sopocką publicznością. Dla polskiej wokalistki będzie to też powrót na deski Opery Leśnej po kilku latach przerwy.



W ostatnim czasie bardzo marzyłam i myślałam o tym, by raz jeszcze stanąć na deskach Opery Leśnej. Obiecałam sobie, ze jeśli tak się stanie, niech się wali i pali, a ja będę delektować się każdą minutą spędzoną podczas Polsat Sopot Festival 2014 r. Nie spodziewałam się, że wrócę tam i to w towarzystwie Garou. Jestem bardzo szczęśliwa i wzruszona. Doceniam ten fakt i dziękuję za to z całego serca. To dla mnie ogromny zaszczyt. Jeśli czegoś bardzo chcemy, wierzymy w to, to prędzej czy później nasze marzenia sie spełnią. Warunek jest jeden: niezłomna wiara! - wyjaśnia Paulla.

Będzie to również nie lada wyzwanie, bo Paulla zaśpiewa w dwóch językach. Jak sama przyznaje, stres jest dość spory.



Zaśpiewam piosenkę w dwóch językach. W nauce języka francuskiego w studiu nagraniowym pomagał mi Garou, wiec uczyłam się od samego mistrza! Francuski jest piękny, ale piekielnie trudny. Garou najpierw tłumaczył mi tekst, a następnie uczył śpiewać fonetycznie. Tremę mam oczywiście! Przede wszystkim boję się, że zapomnę tekstu. Zrobię jednak wszystko, by w momencie, gdy stanę na scenie skupić się na piosence i na jej wykonaniu - zapewnia.

Będziecie oglądać Sopot Festival 2014?

