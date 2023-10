W czwartek, 24 sierpnia, odbywają się ostatnie koncerty na Top of the Top Sopot Festival. Wśród artystów, którzy wystąpili tego dnia na sopockiej scenie byli m. in. Kuba Badach, Andrzej Piaseczny, Rubens, Małgorzata Ostrowska czy Anna Karwan. Ostatnia z wymienionych artystów poinformowała prosto ze sceny, że dziś w Sopocie miała wystąpić również jedna z największych gwiazd polskiej muzyki. Niestety, nie udało jej się jednak dotrzeć na festiwal. Co się stało i o kogo chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

Anna Karwan poinformowała o nieobecności wielkiej gwiazdy na festiwalu w Sopocie

Top of the Top Sopot Festival to wielkie, muzyczne święto, które trwa aż cztery dni. Dziś, w czwartek 24 sierpnia, festiwal dobiega końca, jednak również ostatniego dnia muzycznej imprezy nie brakuje wspaniałych występów. Wielkich emocji dostarczyła nam między innymi Anna Karwan. Oprócz brawurowych występów, artystka poruszyła również publiczność swoimi słowami dotyczącymi nieobecności Ewy Bem. Jak się bowiem okazało, wielka artystka miała wystąpić właśnie dziś na Top of the Top Sopot Festival, ale niestety, ostatecznie nie mogła pojawić się na festiwalu.

Co było powodem nieobecności Ewy Bem na festiwalu w Sopocie? Tego Anna Karwan nie zdradziła, jednak w swojej przemowie gwiazda podkreśliła, że cała ekipa przesyła Ewie Bem życzenia zdrowia i szczęścia.

- Kilka słów nie tylko od siebie prywaty, ale również od całej naszej produkcji, od wszystkich artystów, od wszystkich, którzy dzisiaj tu z nami pracują. Pani Ewo Bem, nasza królowo. Nie mogła dzisiaj pani dojechać do nas, na nasz festiwal, ale my wysyłamy największą moc zdrowia, szczęścia. Czekamy tutaj na panią i będziemy czekać naprawdę zawsze - powiedziała ze sceny Anna Karwan.

My również przesyłamy pani Ewie Bem dużo ciepłych słów i jesteśmy pewni, że jeszcze wiele razy będziemy słuchać jej wspaniałych koncertów na największych festiwalach w Polsce. A Wy, śledzicie Top of the Top Sopot Festival?

