Już w piątek rusza drugi organizowany przez Polsat festiwal w Sopocie. Podczas Polsat Sopot Festival 2014 pojawi się wiele polskich gwiazd muzyk, nie zabraknie też gości z zagranicy. Możliwe jednak, że show skradnie debiutantka, której singiel robi prawdziwą furorę w rodzimych stacjach radiowych.

Kto poprowadzi to wielkie muzyczne widowisko? Tutaj również nie obejdzie się bez niespodzianek. Piątkowy koncert "Słodkie lata 90-te" poprowadzą bowiem Maciej Dowbor i... Katarzyna Dowbor, mama prezentera. Będzie to pierwszy raz, kiedy oboje staną na jednej scenie. Oprócz nich zobaczymy też Krzysztofa Ibisza i Maję Bohosiewicz. Dowbor nie chce zdradzać szczegółów, ale zapewnia, że szykuje z synem coś zaskakującego.



Wspólny telewizyjny występ z Maćkiem będzie naszym pierwszym tego typu doświadczeniem. Maciek w swoich dotychczasowych licznych występach podczas festiwali czy w programach rozrywkowych pokazał, że ma bardzo duży talent estradowy. Będzie to dla mnie spory stres i spore wyzwanie by mu dorównać i pozostawić pozytywne wrażenie. Nie mogę jednak zdradzić szczegółów, to jak poprowadzimy ten koncert będzie dla widzów spora niespodzianką - wyznaje Katarzyna Dowbor.