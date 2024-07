p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px 'Graphik Compact'}

Paulina Sykut-Jeżyna zachwyca figurą! Zaledwie trzy miesiące po porodzie malutkiej Róży prezenterka wróciła do formy. Jak jej się to udało? Jak donosi "Party", gwiazda Polsatu w ciąży przytyła tylko 10 kilo! Teraz wróciła do dawnej wagi, a to oznacza, ze Paulina znów waży... 49 kilogramów i nosi rozmiar XS! Jak jej się to udało?

Paulina Sykut-Jeżyna zachwyca sylwetką!

– Rzadko się o tym mówi, ale czas tuż po porodzie jest trudny i mało komfortowy dla każdej kobiety. Trzeba go przetrwać na spokojnie. Jestem przeciwna restrykcyjnym dietom i katorżniczym ćwiczeniom! – mówi Sykut-Jeżyna.

Paulina Sykut-Jeżyna zdradza, że w ciąży i po porodzie jej menu się nie zmieniło. Już dawno wykluczyła z niego gluten i laktozę. Je regularnie co dwie godziny: dużo ryb, warzyw, kasz i od czasu do czasu mięso

ze sprawdzonego źródła. Najczęściej indyka Pije dużo wody mineralnej i herbatek ziołowych, które wspomagają trawienie i zapewniają dobre nawodnienie. Wróciła też do ćwiczeń: regularnie pływa, trenuje na orbitreku i dużo spaceruje z córeczka Różą. A kiedy jest na siłowni, chodzi na bieżni i wykonuje lekkie ćwiczenia rozciągające i wzmacniające pod okiem trenera.

Prezenterka wróciła do prowadzenia "Tańca z Gwiazdami".

W grudniu prezenterka została mamą Róży.

