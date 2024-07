Paulina Sykut-Jeżyna pokazała zdjęcie ze studia nagraniowego i napisała, że to tajny projekt dla mam. Jednak dowiedzieliśmy się co dokładnie Sykut robiła w studiu i dlaczego? Okazuje się, że powstaje płyta z kołysankami, które będą śpiewać znane mamy. Paulina dedykuje swoją, malutkiej córeczce Róży.

Ruszyliśmy z nagraniami wokali do płyty MAMUSIANKI. Jako pierwsza z pełnym zaangażowaniem i sercem swoją kołysankę nagrała Paulina Sykut-Jeżyna - świetna barwa i serce do śpiewania! Bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce ponownie w studio????. Jestem bardzo dumny z tego, że tak wiele znanych Pań chce zaangażować się w ten projekt.

Już wkrótce poznacie kolejne osoby - napisał na Facebooku Marcin Kindla pomysłodawca projektu.