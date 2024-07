Paulina Sykut chce wychować córkę Różę tylko z mężem, Piotrem! Piękna prezenterka Polsatu w rozmowie z "Gwiazdami" zdradziła, że nie chce zatrudniać niani i na razie nie potrzebuje pomocy babć. Skąd taka decyzja? Zobaczcie, co mówi gwiazda!

Córka Paulina Sykut przyszła na świat na początku grudnia 2016 roku. Prezenterka zrezygnowała ze wszystkich obowiązków zawodowych i w stu procentach oddaje się córce. Do pracy wróci dopiero na wiosnę - pojawi się w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wraz z mężem Piotrem chcą wychować Różę sami:

Chcemy sami wychowywać Różę. Mamy ogromną nadzieję wszystko ułożyć tak, by córka była tylko w naszych rękach. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie później, bo życie często weryfikuje nasze plany i wywraca je do góry nogami. Wiadomo, że babcie chcą nam bardzo pomagać, ale na razie tylko mama i tata będą wychowywać swoją córkę – zdradza Paulina w "Gwiazdach".