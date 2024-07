Ciężarna Paulina Sykut pokazała fotkę w stroju kąpielowym! Zdjęcie pojawiło się na instagramowym profilu gwiazdy i natychmiast wzbudziło ogromną sensację! Wiadomość o ciąży Pauliny Sykut dopiero niedawno pojawiała się w mediach i od tej pory nazwisko prezenterki natychmiast stało się jednym z najgorętszych w polskim show-biznesie. Jak Paulina Sykut wygląda w ciąży? Kwitnąco! Gwiazda Polsatu wyznała w "Fakcie", że przytyła jedynie kilogram, a jest to już piąty miesiąc! Dziennikarka zawsze słynęła ze szczupłej i niezwykle zgrabnej figury i nawet w czasie ciąży nic się w tej kwestii nie zmieniło! Na swoim Instagramie Paulina napisała:

#matka #pływająca #supernaturalgirl #sporty #superpower #haveaniceday

Fotka prezenterki została wykonana w basenowej przebieralni, co wskazuje na to, że gwiazda nawet w czasie ciąży nie zamierza rezygnować z aktywności fizycznej. W opisie zdradziła również, że ma teraz "super moce", co czytamy jako przypływ energii w czasie ciąży. Paulina Sykut zasłoniła brzuszek płetwami, lecz wyraźnie widać, że jej biust wyraźnie się zaokrąglił. ;) Kostium kąpielowy pięknie podkreślił talię Pauliny. Jej figura w ciąży naprawdę imponuje. My jesteśmy zachwycone!

Paulina Sykut w ciąży w stroju kąpielowym wygląda zachwycająco! Jesteśmy pod wielkim wrażeniem!

Prezenterka promienieje w ciąży!

Mąż Pauliny musi pękać z dumy!