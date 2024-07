1 z 7

Paulina Sykut w zaawansowanej ciąży

Paulina Sykut pojawiła się na imprezie marki odzieżowej. Dziennikarka, która obecnie jest w zaawansowanej ciąży, wręcz promieniała! Paulina miała na sobie luźną sukienkę w kolorze bladego różu. Swobodny fason zamaskował ciążowy brzuszek, za to wyeksponował zgrabne nogi gwiazdy! Taka figura w ciąży to powód do zachwytów! Polecamy: Czym grozi pierwsza ciąża po 30-tce? Ryzyko poronienia, nadciśnienie i cukrzyca

Paulina Sykut już wkrótce zostanie mamą. Jej pierwsze dziecko, córeczka Róża, przyjdzie na świat pod koniec tego roku. Gwiazda już przygotowuje się do powitana na świecie Różyczki. Powoli kompletuje dla niej wyprawkę. Dzięki fotkom, które wrzuca do sieci już wiadomo, że córeczka Pauliny będzie co najmniej równie dobrze ubrana, co jej mama. ;)

Zobacz też: Paulina Sykut już kompletuje garderobę dla córki Róży! Będzie z niej mała fashionistka!