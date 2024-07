Paulina Sykut-Jeżyna i jej mąż Piotr Jeżyna przygotowują się do chrztu swojej córki Róży. Jak donosi "Flesz", początkowo para chciała, by uroczystość odbyła się w czasie Wielkanocy. Jednak ostatecznie przełożyli to ważne dla nich wydarzenie na połowę maja. Dlaczego?

Chcieliśmy wykorzystać przerwę między zakończeniem "Tańca z gwiazdami" a Polsat SuperHit Festiwalem – zdradziła prezenterka.

Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Jeżyna zdecydowali, że chrzest ich pięciomiesięcznej córeczki odbędzie się w Puławach, rodzinnym mieście pary, a przyjęcie - w Kazimierzu Dolnym.

Mamy już rezerwację. Teraz mogę na spokojnie zająć się przygotowaniami, m.in. kompletowaniem stroju dla mojej córeczki, rozesłaniem zaproszeń i wybraniem menu - zdradziła "Fleszowi" Sykut-Jeżyna.

Kto zostanie rodzicami chrzestnymi Róży?

Okazuje się, że małą Różę będą podawać do chrztu brat Pauliny, Łukasz i siostra Piotra – Monika.

Uroczystość odbędzie się w gronie najbliższej rodziny. Ale jedno jest pewne - tego dnia mała Róża będzie wyglądała jak mała księżniczka. Myślicie, że Paulina zamówi dla córeczki sukieneczkę u zaprzyjaźnionego projektanta?

