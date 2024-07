To Paulina Sykut. Tak, to ona okazała się bardzo praktyczną kobietą i zmieniła buty na sylwestrowej konferencji Polsatu! Piękna prezenterka na imprezę przyjechała w wygodnych i ciepłych śniegowcach. Od kilku już lat są hitem wśród gwiazd - to wykonane z naturalnej owczej skóry buty australijskiej marki EMU lub UGG. W swoich garderobach mają je Anna Mucha, Kasia Tusk, a nawet... Paweł Deląg!

Okazuje się, że i Paulina zimą stawią na praktyczne i ultrawygodne buty, które przecież zawsze można zmienić! Sykut wchodziła do budynku w szarych śniegowcach, niosąc niebotycznie wysokie, cieliste szpilki w dłoni.

Nie od dziś wiadomo, że piękna dziennikarka kocha buty. Uwagę przykuwała także jej beżowa, koronkowa sukienka marki Tomaotomo. Po powitalnym buziaku z Niną Terentiew, prezenterka szybko wskoczyła w seksowne szpilki i na konferencyjnej ściance pozowała już w nich. Co sądzicie o praktycznym podejściu Pauliny? Też stosujecie ten patent?

Paulina Sykut na konferencję przybyła w śniegowcach, ze szpilkami w dłoni

Dała powitalnego buziaka Ninie Terentiew

Szybko zmieniła buty i na ściance pozowała już w seksownych szpilkach!

