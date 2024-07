W minioną niedzielę odbył się ostatni odcinek 2.edycji programu „Must Be The Music”. Wielka finałowa gala wymagała od prowadzących stosownego i oryginalnego stroju. Niestety, w przypadku Pauliny Sykut musimy przyznać, że kreacja jaką wybrała na ten wieczór była fatalna. I chociaż pogodynka wybrała najmodniejsze w tym sezonie przezroczystości, to całość w połączeniu z wielkimi zdobieniami i fryzurą wyglądała słabo. Włosy ułożone „gofrownicą” i zaczesane na bok nie pasują tutaj do niczego.

Z pewnością miało być seksownie i drapieżnie, jednak już sam widok prześwitujących rajstop jest mało atrakcyjny.

Ups…

