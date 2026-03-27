Spotkanie Macieja Kurzajewskiego i Radosława Majdana niespodziewanie wywołało spore emocje w mediach. Choć panowie zaczęli rozmawiać o sporcie, z którym są mocno są związani, to rozmowa zeszła na tematy prywatne. Reporter sportowy i były bramkarz reprezentacji Polski porozmawiali na temat byłych żon i medialnego zamieszania, które nierzadko było spowodowane wypowiedziami ich dawnych partnerek. Ujawnili, czy mają dziś do tego dystans.

Maciej Kurzajewski i Radosław Majdan wspominają byłe żony. Wymownie o Dodzie

Warto przypomnieć, że pod koniec marca Maciej Kurzajewski ogłosił radosną nowinę. Prezenter ujawnił, że rusza ze swoim podcastem „Serio?”. Jego pierwszym gościem był Radosław Majdan i wygląda na to, że debiutancki odcinek poniesie się w mediach ze względu na temat byłych żon obu gwiazd.

Najpierw o swojej dawnej miłości wspomniał Majdan. Były bramkarz reprezentacji Polski zasugerował, że publiczne wypowiedzi Dody nierzadko mijały się z prawdą i stawiały go w złym świetle. Choć początkowo był na nie wyczulony, później postanowił się zdystansować od tych uszczypliwości.

Pewnie jestem bardzo mocno na to wyczulony, że jeżeli walczysz o tę prawdę, jeżeli ona przekracza gdzieś granice zdrowego rozsądku, to zależy też z kim. Ja sam odpuściłem mojej drugiej żonie i ogólnie dzisiaj się z tego śmieję przyznał Majdan.

Maciej Kurzajewski stwierdził, że Doda nie odpuszcza i mimo upływu czasu nadal zdarza jej się zaczepić Radosława Majdana. Były sportowiec przyznał, że dziś nie zwraca na to uwagi. Dodał, że jest mu łatwiej, ponieważ ma u boku kochającą żonę.

Traktuje to jak jakąś iluzję. Coś, co dzieje się poza mną, bez mojego udziału, bez mojej wiedzy, ani też bardziej przyzwolenia powiedział.

Gdybym był sam, gdybym był sfrustrowany, gdybym nie miał pracy i wiesz, gdyby targały mną takie złe emocje, to pewnie bardziej bym gdzieś w tych chwilach słabości chciał odreagować dodał.

Maciej Kurzajewski zabrał głos na temat doniesień o byłej żonie

Głośne rozstanie ma za sobą także Maciej Kurzajewski. Gdy jego związek z Katarzyną Cichopek wyszedł na jaw, Paulina Smaszcz wielokrotnie uderzała w niego publicznie. Radosław Majdan poradził dziennikarzowi, by uzbroił się w cierpliwość. Kurzajewski przyznał, że dziś on także umie na spokojnie podejść do zamieszania wokół jego dawnej relacji.

Ja też się coraz częściej uśmiecham, słysząc kolejne bzdury. Ja słucham o tym dobrych kilka lat po swoim rozwodzie i coraz bardziej dochodzę do wniosku, że należy usiąść na kanapie i po prostu spokojnie przeżywać życie przekazał Kurzajewski.

