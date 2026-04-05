Paulina Smaszcz pokazuje w mediach społecznościowych kawałek codzienności ze Starej Miłosnej pod Warszawą, gdzie mieszka na co dzień. Prezenterka chętnie nagrywa swoje relacje z dwupoziomowego apartamentu, w którym dominują biele, szarości, drewno i cegła na ścianach. Dość spore mieszkanie Paulina Smaszcz urządziła z gustem, ale i dozą klasycznej elegancji, nie zapominając o wygodzie.

Salon w mieszkaniu Pauliny Smaszcz gra pierwsze skrzypce

Tu wszystko jest spokojne, ale nie nudne. Centralnym punktem salonu jest duża, jasna sofa, a za nią ściana, która w pewnym sensie pełni funkcję galerii z klimatycznymi obrazami i od razu podbija wrażenie dopracowania. Pod nogami pojawia się dywan w geometryczny wzór, a obok niego stolik kawowy, detal, który przełamuje minimalizm i dodaje wnętrzu charakteru.

Mocnym akcentem jest też kominek. To jeden z tych elementów, które potrafią nadać charakteru całemu pomieszczeniu, nawet jeśli reszta pozostaje w stonowanej palecie. Na kominku widać figurki piesków, czyli drobiazg, które sprawiają, że salon ma bardziej osobisty charakter. To po rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim Paulina Smaszcz zamieszkała w nowym domu.

Kuchnia z jadalnią i sypialnia to królestwo szarości

W tej części apartamentu widać konsekwencję: szarości i biele wracają, a drewno ociepla przestrzeń. Strefa jadalniana opiera się na dużym, klasycznym drewnianym stole i aksamitnych krzesłach w odcieniach szarości z metalowymi nóżkami. W kuchennej zabudowie zwracają uwagę frezowane szafki w gołębim odcieniu na dole i bardziej minimalistyczna, lekka góra.

Z kolei sypialnia trzyma się tej samej, stonowanej opowieści. Dominuje szarość, a w centrum stoi duże łóżko z wysokim, tapicerowanym zagłówkiem. W niektórych pomieszczeniach pojawiają się też rośliny, w tym palmy, które dodają wnętrzu bardziej "domowego" charakteru. Uwagę zwraca też duża garderoba i imponująca kolekcja okularów.

Zobacz także:

Tak mieszka Paulina Smaszcz fot. Instagram @paulinasmaszcz

