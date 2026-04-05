Tak mieszka Paulina Smaszcz. Luksusowy apartament z obrazami i wyrazistymi dodatkami
Apartament Pauliny Smaszcz w Starej Miłosnej pod Warszawą to perfekcyjnie dopracowane i spokojne wnętrza. Dwupoziomowa przestrzeń w bielach, szarościach i drewnie łączy salon z kuchnią, a na pierwszy plan wysuwa się galeria zdjęć i wyraziste dodatki.
Paulina Smaszcz pokazuje w mediach społecznościowych kawałek codzienności ze Starej Miłosnej pod Warszawą, gdzie mieszka na co dzień. Prezenterka chętnie nagrywa swoje relacje z dwupoziomowego apartamentu, w którym dominują biele, szarości, drewno i cegła na ścianach. Dość spore mieszkanie Paulina Smaszcz urządziła z gustem, ale i dozą klasycznej elegancji, nie zapominając o wygodzie.
Salon w mieszkaniu Pauliny Smaszcz gra pierwsze skrzypce
Tu wszystko jest spokojne, ale nie nudne. Centralnym punktem salonu jest duża, jasna sofa, a za nią ściana, która w pewnym sensie pełni funkcję galerii z klimatycznymi obrazami i od razu podbija wrażenie dopracowania. Pod nogami pojawia się dywan w geometryczny wzór, a obok niego stolik kawowy, detal, który przełamuje minimalizm i dodaje wnętrzu charakteru.
Mocnym akcentem jest też kominek. To jeden z tych elementów, które potrafią nadać charakteru całemu pomieszczeniu, nawet jeśli reszta pozostaje w stonowanej palecie. Na kominku widać figurki piesków, czyli drobiazg, które sprawiają, że salon ma bardziej osobisty charakter. To po rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim Paulina Smaszcz zamieszkała w nowym domu.
Kuchnia z jadalnią i sypialnia to królestwo szarości
W tej części apartamentu widać konsekwencję: szarości i biele wracają, a drewno ociepla przestrzeń. Strefa jadalniana opiera się na dużym, klasycznym drewnianym stole i aksamitnych krzesłach w odcieniach szarości z metalowymi nóżkami. W kuchennej zabudowie zwracają uwagę frezowane szafki w gołębim odcieniu na dole i bardziej minimalistyczna, lekka góra.
Z kolei sypialnia trzyma się tej samej, stonowanej opowieści. Dominuje szarość, a w centrum stoi duże łóżko z wysokim, tapicerowanym zagłówkiem. W niektórych pomieszczeniach pojawiają się też rośliny, w tym palmy, które dodają wnętrzu bardziej "domowego" charakteru. Uwagę zwraca też duża garderoba i imponująca kolekcja okularów.
Zobacz także:
- Tak mieszka Iwona Pavlović. Stylowa, 200-metrowa willa robi ogromne wrażenie
- Tak mieszka Sylwia Peretti. Luksus to mało powiedzian
