W ostatnim czasie konflikt między Pauliną Smaszcz a Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek nieco ucichł. Być może gwiazdy postanowiły skupić się na odpoczynku i korzystaniu z dobrej pogody. Niewykluczone, że to również efekt pozwów sądowych, które kobieta-petarda dostała od pary prowadzących "Pytanie na śniadanie". Internauci jednak wciąż doszukują się najmniejszych szpilek wbijanych z obu stron. Pod zdjęciem Pauliny Smaszcz pojawiły się sugestie, że próbuje rywalizować z nową partnerką swojego byłego męża. Mają rację?

Paulina Smaszcz pozuje w stroju kąpielowym. Internautka: "Komedia i dramat"

Ostatnio Paulina Smaszcz zaniepokoiła fanów zdjęciem ze szpitala, które opublikowała w mediach społecznościowych. Okazało się, że zaraz po tym, jak jej syn wrócił do Polski, dziennikarka musiała udać się do kliniki na badania kontrolne. Kobieta-petarda nie ukrywała, że wizyta bardzo ją stresowała. Teraz postanowiła odpocząć. Na jej Instagramie pojawiła się fotografia w stroju kąpielowym na tle palm. We wpisie opowiedziała o swoich bogatych doświadczeniach związanych z macierzyństwem.

Instagram @paulina.smaszcz

Byłam już mamą we wszystkich wersjach: marzyłam, by zostać mamą; mamą przy nadziei; najszczęśliwszą mamą na świecie; mamą z ambicjami; mamą pracującą; mamą walczącą; mamą edukującą; mamą pokazującą kolory świata; mamą wspierającą; mamą akceptującą bez granic; mamą zranioną; mamą płaczącą; mamą ukrywającą ból; mamą z radości małych chwil codzienności; mamą doświadczającą; mamą dumną; mamą w pokorze; mamą obserwującą; mamą tylko słuchającą bez oceniania. A teraz jestem: mamą po przejściach i babcią — napisała.

Kilka internautek skupiło się jednak nie na tym, co chciała przekazać kobieta-petarda, a na samym zdjęciu — konkretnie kostiumie kąpielowym. Wskazały, że dopiero co Katarzyna Cichopek pochwaliła się wakacyjnym zdjęciem na swoim profilu. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" niedawno wybrała się na wczasy z Maciejem Kurzajewskim. Zdaniem użytkowniczek fotografia Pauliny Smaszcz to próba rywalizacji z nową partnerką jej byłego męża i walka o uwagę.

Instagram @paulina.smaszcz

Katarzyna w stroju i zaraz za tym... Pani w stroju... Komedii i dramat in one;

Jak zobaczyłam to zdjęcie, od razu o tym samym pomyślałam. Rywalizacja, która zgrabniejsza — czytamy w komentarzach.

Zdecydowana większość internautów skupiła się jednak na figurze dziennikarki i jej wpisie. Fani zaznaczyli, że Paulina Smaszcz powinna cieszyć się swoim życiem. Pochwalili ją za pozytywne podejście i piękne słowa na temat macierzyństwa.

Boska — Paulino, skup się tylko na sobie, dzieciach i wnuczce. Jesteś piękną kobietą, i ta figura;

Przepiękna mama i babcia. Jak patrzę na to zdjęcie, to nic się nie zgadza, bo jesteś cudną kobietą, tryskającą życiem. Najlepsze przed tobą;

Szczęśliwa, zdystansowana, skupiona na sobie. Wreszcie;

Piękne i mega inteligentna kobieta;

Jeden z najpiękniejszych postów, jakie ostatnio widziałam;

Wygląda pani cudownie — czytamy.

Myślicie, że internautki na siłę doszukują się rywalizacji Pauliny Smaszcz z Katarzyną Cichopek?