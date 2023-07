Katarzyna Cichopek jest bardzo aktywna na swoim Instagramie i chętnie dzieli się nowymi zdjęciami w sieci. Tym razem gwiazda "M jak miłość" odsłoniła kulisy jednej z sesji zdjęciowych, w której brała udział. I choć aktorka wyglądała przepięknie, to jednak niektórzy internauci zwrócili uwagę na jej buty i wytknęli jej wpadkę. Co takiego się stało? Zobacz także: Katarzyna Cichopek pokazała syna! Fani: "Wyglądacie jak siostra z bratem" Katarzyna Cichopek zaliczyła wpadkę? Katarzyna Cichopek już od ponad 20 lat gości w polskim show biznesie. Rola Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość" przyniosła jej sławę i rozpoznawalność, a dziś gwiazda realizuje się również jako prowadząca "Pytanie na śniadanie" , a także razem z mężem Marcinem Hakielem prowadzi własną szkołę tańca. Skromna, miła i uśmiechnięta, zawsze pozytywnie nastawiona do życia. To wszystko sprawiło, że Katarzyna Cichopek ma prawdziwą armię fanów! Zobacz także: Kasia Cichopek z "M jak miłość" w najmodniejszych wyszczuplających jeansach z wysokim stanem! Zrobią talię w 3 sekundy Katarzyna Cichopek jest również uznawana za prawdziwą ikonę stylu. Jej stylizacje zawsze robią wrażenie na Internautkach. Tak się stało również i tym razem, gdy tylko w sieci pojawiły się nowe zdjęcia gwiazdy. Aktorka brała udział w sesji zdjęciowej i zaprezentowała się na niej w białym topie, na który założyła marynarkę w odcieniu jasnego brązu, a do tego zestawu dobrała beżowe spodnie. Wrażenie robi też nowa fryzura, bo Katarzyna Cichopek zaprezentowała się w o wiele dłuższych włosach, niż nosi na co dzień. Jednak tym razem uwaga fanów skupiła się na stopach aktorki! Internauci zauważyli, że gwiazda "M jak miłość" założyła... za...