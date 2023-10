Paulina Smaszcz już jakiś czas temu zdradziła, że leczy się onkologicznie i neurologicznie oraz że jest w trakcie intensywnej rehabilitacji. Ostatnio na swoim Instagramie poinformowała, że musi zjawić się w szpitalu na badaniach kontrolnych. Teraz gwiazda udostępniła zdjęcie z łóżka i poinformowała internautów o swoim samopoczuciu. Co jej dolega?

Ostatnio Paulina Smaszcz świętowała powrót syna do Polski i pochwaliła się ich wspólnym zdjęciem na swoim Instagramie. Niestety, już kolejnego dnia, "kobieta-petarda" musiała udać się do szpitala na badania kontrolne, których się bardzo obawiała.

Pytasz mnie co z problemami i kłopotami? Oczywiście, że są i zawsze będą! Zależy tylko, czy za każdym razem one pokonają nas, czy my pokonamy je. Dzisiaj jest dla mnie radosne, bo zjadłam śniadanie z przyjacielem, jutro dla mnie wielki dzień i ogroooooomne szczęście, niedzieli już się boję, bo wieczorem szpital, a w poniedziałek kontrola, ale już w środę 12-ego spotykam się z Wami w Poznaniu - pisała jakiś czas temu na swoim Instagramie.