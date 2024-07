Paulina Krupińska jako nowa Miss Polonia 2012 ma ogromne szanse by zaistnieć w świecie show-biznesu. Jej atutami są niewątpliwie uroda, ale także inteligencja i wieloletnie doświadczenie w modelingu. Przypomnijmy: Nowa Miss Polonia to doświadczona modelka! Jak się właśnie okazało, dodatkowo Paulina zawsze może liczyć na pomoc byłych zwyciężczyń konkursu, ponieważ jest z nimi zaprzyjaźniona i to od dłuższego czasu.

Nowa Miss Polonia była gościem „Pytania na śniadanie”. W programie pochwaliła się, że miała okazję dwa lata temu przymierzyć koronę Rozalii Mancewicz, ponieważ przyjaźnią się już od 10 lat. Być może to koleżanka wywróżyła Paulinie sukces, ale na pewno namówiła ją do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie, z pomocą Marceliny Zawadzkiej:

- Do udziału w konkursie namówiły mnie poprzednie zwyciężczynie, Rozalka i Marcelina, one były pierwszymi osobami, które powiedziały: Paula startuj, to jest bardzo fajna przygoda i fajne doświadczenie w życiu.

Aż trudno uwierzyć, że tak piękna i błyskotliwa osoba, jak ona, potrzebowała całego sztabu ludzi, by podjąć decyzję o udziale w wyborach Miss. Tym bardziej, że marzyła o tym od dziecka:

- Jak byłam małą dziewczynka, miałam chyba sześć czy siedem lat, oglądałam wybory Miss Polonia w telewizji, i zawsze mówiłam: Mamo, co ja mam zrobić, żeby się tam dostać, czy są jakieś castingi czy eliminacje. A mama odpowiedziała: Córeczko, nie wiem, jak to wszystko wygląda, ale może kiedyś się o tym przekonasz. I się przekonałam.

Mając tak ogromne wsparcie ze strony nie tylko miss piękności, ale też rodziców, którzy przez całą galę kibicowali swojej córce, i chłopaka milionera, Krupińska mogła czuć się jeszcze bardziej pewnie na wybiegu. Partner Pauliny, Tadeusz Bachleda-Curuś (zobacz), ma powody do dumy. Tym bardziej, że w dużej mierze to również on przyczynił się do spełnienia marzeń Miss:

- On się ucieszył, on mnie też namówił, żebym wystartowała, że fajnie by było wziąć udział w takim konkursie, bo to jest nowe doświadczenie i kolejny etap w życiu.

Mogłoby się wydawać, że na sukces złożyło się wiele okoliczności, ale bez wątpienia Paulina wszystko może zawdzięczać tylko sobie.

