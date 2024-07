Nowa Miss Polonia, Paulina Krupińska, ma predyspozycje do tego, by tak jak jej poprzedniczki, zawładnąć masową wyobraźnią. Jest piękna, inteligentna, a do tego wszystkiego zna wiele postaci ze świata show-biznesu. Przyjaźni się z Marceliną Zawadzką, a jeszcze lepszy kontakt utrzymuje z Alicją Bachledą-Curuś. Ba, Paulina ma spore szanse trafić do grona rodziny polskich milionerów, bo jak udało nam się dowiedzieć, jest dziewczyną z Tadeusza Bachledy-Curuś.

AfterParty.pl dowiedziało się, że Paulina od prawie dwóch lat jest w związku z przystojnym bratem Alicji. Według naszego źródła, ich miłość trwa w najlepsze i nawet w planach są zaręczyny.

Dodajmy, że Tadeusz Bachleda-Curuś jest nie tylko pierwszy w kolejce po wielomilionowy rodzinny majątek, ale i wykonuje jeden z najbardziej pożądanych przez kobiety zawodów świata. Jest pilotem.

- Tadeusz jest pilotem, jednym z młodszych kapitanów w polskiej flocie w PLL LOT. Przyznaję, że ta kombinacja urody, męskiego zajęcia i jego szczerej pasji do lotnictwa tworzy mieszankę wybuchową - zdradziła Alicja Bachleda-Curuś w wywiadzie dla "Vivy!" w 2010 roku.

Komu bardziej można pozazdrościć? Jej czy jemu? A może po prostu - im...?

Tak Paulina Krupińska wywalczyła koronę Miss Polonia. Ciekawe czy wśród publiczności kibicował jej Tadeusz?