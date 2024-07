W minioną sobotę w Moskwie odbyły się wybory Miss Universe 2013. Niestety Paulina Krupińska nie dostała się do ścisłej 16-stki, a koronę zdobyła Miss Wenezueli Gabriela Isler. Jednak nie ma tego złego. Polka w Rosji zrobiła ogromną furorę, wpadła w oko wielu projektantom, biznesmenom i sponsorom, co być może w bliskiej przyszłości zaowocuje jakąś współpracą. Zobacz: Krupińska wróciła z Moskwy. Na lotnisku przywitał ją sam...

Dziś rano Paulina była gościem "Pytania na śniadanie" miss udzieliła pierwszego wywiadu po przylocie z Moskwy. Na kanapach powiedziała, że nie czuje się przegrana.

- Dostałam dużo propozycji od różnych projektantów. Na szybko mogę przywołać na pewno nazwisko Tony''''ego Worda. Zaczynałam jego pokaz w Rosji, a na bankiecie zaprosił mnie do Paryża i do Nowego Jorku na sesje i pokazy. Dostałam też od producenta od Olimpiady w Soczi zaproszenie na nią jako honorowy gość. Mam nadzieję, że może TVP wyśle mnie więc do Soczi jak reporterkę - wyliczała Krupińska.