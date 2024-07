W minioną sobotę w Rosji odbyły się wybory Miss Universe 2013. Niestety w tym roku internauci z całego świata nie poznali się na urodzie naszej reprezentantki Pauliny Krupińskiej. Jednak piękna Polka i tak pozostawiła po sobie ślad w Rosji, a wyjazd na galę i tak przyniósł jej sporo sukcesów. Zobacz: Krupińska wraca z Miss Universe z wyróżnieniami. Została Miss Photogenic

Wczoraj w godzinach wieczornych Miss Polonia wróciła do Polski. Na warszawskim okęciu czekał na nią tłum fanów. Wśród nich znalazł się niespodziewane Robert Lewandowski. Piłkarz doskonale wie, co to znaczy mieć presję, gdy reprezentuje się Polskę na międzynarodowych zawodach. Krupińska i sportowiec wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie z biało-czerwoną flagą z napisem "Miłość na bogato. Witaj w kraju!". Jak widać pomiędzy gwiazdami nawiązała się nić przyjaźni.

Przez najbliższe dwa miesiące Paulina nadal będzie piastować tytuł najpiękniejszej Polki. Gdy na początku przyszłego roku odda koronę swojej następczyni będzie mogła nadal rozwijać swoją karierę zarówno w świecie mody, jak i telewizji. Zobacz: Gabriela Isler nową Miss Universe

Paulina Krupińska podczas pre-eliminacji do Miss Universe 2013: