Paulina Krupińska zdradziła, że w tym roku zakupy świąteczne zrobi przez internet. Wszystko dlatego, że po urodzeniu dziecka ma już mniej czasu na tego typu rzeczy. Jest jeszcze jeden powód - jaki?

Paulina Krupińska o zakupach świątecznych

Modelka przyznała, że kiedy została mamą paparazzi nie odstępują jej na krok. To jest również kolejny powód, aby nie pojawiać się w centrach handlowych w okresie świątecznym. Krupińska podkreśliła, że czas zakupów to jest dla niej chwila, by byc ze sobą sam na sam:

Nie mam w tym roku czasu myśleć o zakupach i prezentach. Pewnie zrobię to na ostatnią chwilę albo przez internet. Mając dziecko nie ma czasu chodzić po galeriach handlowych. Poza tym w galeriach handlowych kursują już paparazzi, więc tym bardziej się nie chce. Jeśli robię zakupy to chcę być sam na sam z tym. Nie chcę mieć potem z tego relacji. Ja jestem taka, że informacje na temat prezentów gromadzę przez cały rok i dokładnie wiem, co dana osoba potrzebuje - powiedziała w rozmowie z lukebook.pl

A Wy lubicie robić zakupy przez internet?

