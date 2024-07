Paulina Krupińska po urodzeniu córeczki bardzo szybko wróciła do formy i do pracy. Na salonach zaskakuje swoją idealną figurą i promiennym wyglądem. W rozmowie z Party.pl wyznała czy stosuje specjalną dietę, aby zgubić zbędne kilogramy. Będziecie zaskoczeni jej odpowiedzią!

Ja mam dietę mamy karmiącej, więc ja muszę dostarczać dziecku jak najwięcej zdrowych produktów i to jest taka dieta lekkostrawna. Jem bardzo zdrowe produkty i nie mam specjalnej diety odchudzającej. Nic nie robię, nie trenuję. Chcę, żeby to wszystko naturalnie wróciło do formy.