Paulina Krupińska podróżuje po Peru

Paulina Krupińska podróżuje po Peru! Modelka i prezenterka telewizyjna wybrała na się wyprawę do Ameryki Południowej nie tylko, by pozwiedzać i poznać nowe miejsce, ale również do pracy. Jak informuje w podpisie do jednego ze zdjęć na swoim Instagramie, nagrywa tam dokument dla telewizji TVN Style.

Paulina Krupińska regularnie zamieszcza w sieci fotki ze swojej wyprawy. I trzeba przyznać, że jej zdjęcia z podróży zapierają dech w piersiach! Gwiazda odwiedziła już m.in. takie miejsca jak tajemnicze miasto Machu Picchu czy przepiękne Maras. Zobaczcie galerię z niesamowitej wyprawy Pauliny!

