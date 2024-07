Paulina Krupińska na prezentacji wiosennej ramówki TVN Style

1 z 9

Informowaliśmy już dzisiaj, że Paulina Krupińska zadebiutuje w najbliższym sezonie jako prowadząca program "Klinika Urody" w TVN Style. Dla ślicznej miss to olbrzymia szansa na dalszy rozwój kariery i przeniesienie jej z wybiegu dla modelek na telewizję. Przypomnijmy: Paulina Krupińska dostała własny program w TVN!

Pauliny nie mogło oczywiście zabraknąć na prezentacji wiosennej ramówki stacji i jeśli jej występy będą tak udane, jak dzisiejsze pojawienie się na konferencji to wróżymy ogromny sukces. Krupińska przyćmiła wszystkich w ślicznej sukience w kwiaty marki Bizuu, do której dobrała czerwone szpilki i delikatną bransoletkę Agi. Zgromadzeni gości i fotoreporterzy komplementowali Miss Polonia zwracając się do niej per "Pani Wiosna". Ciężko się z takim przydomkiem nie zgodzić :)

Zobaczcie Paulinę Krupińską na dzisiejszej konferencji TVN Style: