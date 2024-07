Paulina Krupińska od momentu wygrania konkursu Miss Polonia coraz lepiej radzi sobie w show-biznesie. Mimo afery z Małgorzatą Herde, jej kariera nie stanęła w miejscu - przeciwnie, modelka dostała kilka ciekawych propozycji i wzięła udział w kampaniach reklamowych dla znanych marek, dostała też swój program w TVN. Również w życiu prywatnym modelki wszystko układa się pomyślnie - jej związek z Tadeuszem Bachledą-Curuś kwitnie, a sama Paulina przyznaje, że jej partner jest idealny. Przypomnijmy: Krupińska zaręczona? Miss Polonia zdradza swój sekret

Paulina pojawiła się w charakterze gościa w nowym sezonie programu Piotra Najsztuba "Najsztub słucha". Dziennikarz słysząc zachwyty swojego gościa pod adresem Bachledy wprost zapytał czy możemy spodziewać się niedługo ich ślubu. Pytanie wyraźnie ją zaskoczyło, ale wybrnęła z niego udzielając dość wymijającej odpowiedzi.



Piotr: Kiedy ślub?

Paulina: No właśnie.., kiedy ślub? Nie wiem.

Piotr: Może byś mu się oświadczyła, bo lepszego ideału nie znajdziesz.

Paulina: To jest taki chłopak, który ceni sobie wolność i podejrzewam, że jego pasja i zawód - jest lotnikiem, też nie jest przypadkowa. A ja jestem trochę taka zazdrosna...

Piotr: O stewardesy?

Paulina: On mnie zapewnia, ze w polskich liniach stewardessy nie są ładne. (...) Patrząc na stewardessy na lotniskach nie czuję zagrożenia. - zakończyła.