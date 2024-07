Paulinę Krupińską czekają pierwsze święta i Sylwester z córeczką Antosią! Modelka w tym roku po raz pierwszy została mamą, zamieszkała z Sebastianem Karpielem-Bułecką, a do tego wszystko wskazuje na to, że już wkrótce po trzech latach bycia Miss Polonia, odda koronę. W Nowy Rok ma szansę wejść już bez tytuły najpiękniejszej Polki, co z pewnością ją ucieszy :-) A gdzie Paulina planuje spędzić sylwestra?

"Z racji tego, że mój partner gra w Zakopanem koncert plenerowy, to raczej nie myślę o tym, czy założyć wyszukaną kreację, tylko taką, w której będzie mi ciepło", powiedziała Paulina w rozmowie z tygodnikiem "Dobry Tydzień".

Paulina planuje spędzić nie tylko sylwestra w Zakopanem, ale też całe święta Bożego Narodzenia.

"Boże Narodzenie nigdzie nie wygląda tak wspaniale jak u stóp Giewontu", powiedziała Paulina.

Sebastian pochodzi z Zakopanego, Paulina ma tam wielu przyjaciół, których poznała, gdy spotykała się z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Choć na co dzień mieszkają w Warszawie, ten magiczny świąteczny okres chcą spędzić z córką Antoniną w swoim domu w górach.

