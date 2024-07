Paulina Chylewska przechodzi do Polsatu?! Czyżby szykował się kolejny transfer gwiazdy Telewizji Publicznej do konkurencyjnej stacji? Tak przynajmniej twierdzi jeden z tabloidów, który informuje, że Paulina Chylewska otrzymała propozycję współpracy od Polsatu. Czy dziennikarka poprowadzi wiadomości sportowe?

O tym, że pozycja Karoliny Szostak w Polsacie jest zagrożona media rozpisują już od kilku tygodni. Prasa donosi, że władzom stacji nie spodobało się to, że dziennikarka znacznie schudła, pokazuje się w odważnych stylizacjach i wzięła udział w sesji zdjęciowej dla Vivy!, gdzie pozowała w seksownych stylizacjach podkreślających jej wdzięki. Oficjalnie Karolina Szostak jest na urlopie, który ma ponoć trwać do końca maja. Rzecznik Polsatu w jednym z wywiadów przyznał, że nie wiadomo, kiedy Szostak ponownie pojawi się na antenie. Atmosferę wokół Karoliny podgrzał teraz Fakt, który informuje, że stacja zaproponowała współpracę Paulinie Chylewskiej, która miałaby zostać twarzą informacji sportowych w Polsacie.

Paulina dostała propozycję i teraz szefostwo czeka na jej ruch. W telewizji jest ogromna rywalizacja, a już zwłaszcza w środowisku prezenterów. Jeśli Paulina zdecyduje się do nas przejść, to na pewno Karolina poczuje się zagrożona. Do tej pory królowa była tylko jedna- zdradza informator tabloidu.