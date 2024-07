Paula Marciniak to wyjątkowa „artystka”. Pisaliśmy już o tym, że Paula trzy razy występowała przed osadzonymi we Wrocławskim zakładzie karnym. Tym razem młoda gwiazdka postanowiła dać popis swoich możliwości wokalnych w bardziej odpowiednim do tego miejscu. W jednym z warszawskich klubów, pod obstrzałem kilku fotografów skąpo ubrana Paula zrobiła „show”. Marciniak na ten wyjątkowy wieczór założyła czarne body, pończochy i marynarkę która nie wiele zasłaniała. Do tego zestawu celebrytka zawiesiła sobie naszyjnik z krzyżem…

No cóż trzeba przyznać, że Paula bardzo się stara żebyśmy zapamiętali wszystko z wyjątkiem jej piosenek!

