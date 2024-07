Młody, zdolny, przystojny - też tak myślicie o Patryku Pniewskim? Aktor wystąpi w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Pniewski znany z "Pierwszej miłości" cieszy się ogromną popularnością, a jego fani wróżą mu duży sukces na parkiecie.

Sam Patryk Pniewski stresuje się przed udziałem w show. Na swoim profilu na Facebooku potwierdził to, że zobaczymy go na parkiecie i podzielił się swoimi obawami:

Chyba juz moge... wiec potwierdzam! ???? Jak donoszą media wezmę udział w 4 edycji Dancing With the Stars. Taniec Z Gwiazdami na POLSAT ???? Chyba ostatni raz czulem taki stres, zdając na egzaminy na studia aktorskie w szkole teatralnej... Mimo wszystko liczę, że będziecie mnie wspierać i dodawać otuchy bo teraz tego wsparcia i dobrego słowa najbardziej bede potrzebował... ❤ Pamiętajcie, że też jestem człowiekiem, mam uczucia i nie uważam sie za "gwiazdę". Do gwiazdy bardzo mi daleko, dopiero co kończę studia, wszystko dzieje sie bardzo szybko, jestem na początku swojej drogi wiec mam nadzieje, ze widzowie mnie zaakceptują, dadza szanse... i bedziemy sie wspólnie wszyscy dobrze bawić... (pisownia oryginalna)