Anna Wendzikowska i Patryk Ignaczak niedawno zostali świeżo upieczonymi rodzicami. Po przyjściu na świat córeczki mieli wziąć ślub, ale ich plany uległy zmianie i ceremonię muszą przesunąć w czasie.

Po narodzinach Kornelii oboje szybko powrócili do pracy. Patryk Ignaczak, który zasłynął w programie "Mam Talent" występując z zespołem Audiofeels teraz zrezygnował z muzyki i postanowił zająć się czymś innym. Jak się okazuje muzyk został pogodynkiem i w internecie można obejrzeć przepowiadaną przez niego prognozę. Nie do końca jesteśmy przekonani co do jego nowej roli, ponieważ zdecydowanie lepiej sprawdzał się w kwestii muzycznej.

Co na to Ania?

Wendzikowska na salonach po porodzie: