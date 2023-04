Anna Wendzikowska po odejściu z TVN nie zwalnia tempa. Czym się teraz zajmuje?

Odejście Anny Wendzikowskiej z "Dzień Dobry TVN" wywołało falę spekulacji. Teraz dziennikarka przerywa milczenie i pisze wprost o mobbingu, psychicznym wyżywaniu się i depresji. Jak wyznaje prezenterka, nawet w zaawansowanej ciąży była zmuszona do wywiązywania się z zawodowych zobowiązań. Podała szokujący przykład! Anna Wendzikowska o mobbingu w TVN-ie, gdy była w zaawansowanej ciąży Po tym, jak Anna Wendzikowska odeszła z "Dzień Dobry TVN ", fani pięknej brunetki wciąż zasypywali ją pytaniami o powody tej decyzji. Dziennikarka przez wiele miesięcy milczała, teraz postanowiła powiedzieć wprost: - Byłam poniżana, gnębiona, codziennie drżałam o pracę - wyznała na Instagramie Anna Wendzikowska. Jakiś czas temu Anna Wendzikowska opowiedziała o swojej depresji , w swoim najnowszym poście dziennikarka nawiązała do terapii podkreślając, że nawet leki nie pomogły jej poradzić sobie ze stresem i lękiem. Anna Wendzikowska nie tylko wyznała, że była gorzej traktowana od współpracowników, ale nawet w trakcie zaawansowanej ciąży musiała wykonywać swoje zawodowe obowiązki, przez co obawiała się o stan swojego dziecka. - Nikt nie wie, że poleciałam na wywiad do Los Angeles trzy tygodnie przed porodem. Musiałam dostać pisemną zgodę od lekarza. Cały lot siedziałam jak na szpilkach. Bałam się, że urodzę w samolocie - pisze na Instagramie Anna Wendzikowska. Zobacz także: Anna Wendzikowska gorzko o odejściu z "Dzień dobry TVN" i jej następczyni! W dalszej części postu Anna Wendzikowska wyznaje, że do pracy wróciła zaledwie sześć dni po porodzie. - Nikt nie wie, że poleciałam na jedną noc do Filadelfii, zostawiając dziecko z nianią, kiedy miało dwa tygodnie. Wiele osób wie natomiast, że wróciłam do pracy sześć dni po porodzie. Dziennikarka podkreśla, że...