Patrycja Sołtysik i Andrzej Sołtysik tworzą szczęśliwe małżeństwo. Mają synka Stanisława Wiktora Sołtysika, ale para wielokrotnie mówiła, że chciałaby mieć kolejne dziecko. Udało się! Właśnie przekazali radosną nowinę.

Andrzej Sołtysik to nie tylko dziennikarz, ale również ojciec Stanisława. Żona dziennikarza jakiś czas temu wyjawiła, jak wygląda relacja w domu i podział obowiązków między nią a mężem.

Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest 'samodzielne macierzyństwo', ale faktycznie mojego męża bardzo dużo nie ma. Mój mąż też przyjął taki dość tradycyjny model, że 'ty się zajmujesz domem, a ja pracuję' (...) Jak Andrzej wracał, a to też nie jest tak, że nie ma go dwa tygodnie, tylko nie było go 5 dni i na 3 dni przyjechał, to był cały dla nas, wchodził w ten nasz świat, naszą rzeczywistość

- powiedziała w rozmowie w podcaście Ładne Bebe.